Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
П'ятниця, 25 серпня 2023, 08:32
Повітряні сили ЗСУ вночі знищили чотири російські ракети над Одеською областю.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Уночі 25 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.
У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ".
Деталі: Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.
Передісторія:
- Вночі повідомлялося про роботу ППО на Одещині.
- Дніпропетровська ОВА зранку повідомила про збиття безпілотника та ракети над областю. Водночас Повітряні сили ЗСУ у ранковому звіті не згадували ракетну атаку на Дніпропетровську область.