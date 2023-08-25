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Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 серпня 2023, 08:32
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
РОСІЙСЬКА РАКЕТА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО MIL.RU

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили чотири російські ракети над Одеською областю.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Уночі 25 серпня 2023 року противник завдав  удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ".

Деталі: Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

Передісторія: 

  • Вночі повідомлялося про роботу ППО на Одещині.
  • Дніпропетровська ОВА зранку повідомила про збиття безпілотника та ракети над областю. Водночас Повітряні сили ЗСУ у ранковому звіті не згадували ракетну атаку на Дніпропетровську область.

Теми: Повітряні сили ЗСУОдеська областьракетний ударППО
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