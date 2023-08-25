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На Херсонщине повреждены админздания и амбулатория, в Херсоне взрывы раздавались все сутки

Елена РощинаПятница, 25 августа 2023, 11:46
На Херсонщине повреждены админздания и амбулатория, в Херсоне взрывы раздавались все сутки
Последствия обстрела Херсонщины, фото полиции

В результате российских обстрелов Херсонского и Бериславского районов Херсонской области повреждены административные и промышленные здания, медицинская амбулатория, жилые дома и автомобили, есть погибший и раненые люди, в том числе травмирован ребенок.

Источник: полиция Херсонской области, Силы обороны юга

Детали: Полиция фиксирует последствия российских атак на объекты критической и гражданской инфраструктуры правобережья Херсонщины.

Страна-агрессор нанесла очередные удары по мирным населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. По объектам жилой и критической инфраструктуры армия РФ била из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и применяла БпЛА. 

В результате обстрелов повреждены административные и промышленные здания, медицинская амбулатория, жилые дома и автомобили.

В Широкой Балке под вражеский обстрел попал 35-летний тракторист, который пахал поле, чтобы остановить распространение огня. Один из снарядов попал рядом с трактором, водитель погиб на месте.

Противник совершил артобстрел Николаевки, ранен 67-летний мужчина.

Под артиллерийским огнем находилась и Бургунка, повреждения получил служебный автомобиль полиции.

Оккупанты обстреляли дачные участки в Никольском, там ранен 77-летний мужчина.

Херсон вновь подвергся массированному обстрелу, взрывы раздавались круглосуточно. Враг безжалостно пытался уничтожить инфраструктурные объекты, целился по территории предприятий, мирным жилым кварталам Корабельного и Днепровского районов.

Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили. 

Под плотным вражеским обстрелом находился центр города, там снаряд попал в дом, ранения получила 6-летняя девочка. У нее диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение бедра, спины и ноги.

Следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, эксперты и взрывотехники собирали вещественные доказательства и документировали последствия обстрелов, на местах работники "скорой" оказывали помощь пострадавшим, спасатели тушили пожары и разбирали завалы.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 361 заявление и сообщение граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 10 уголовных производств по ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнаобстрел
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