Родственников руководства Франковска пристроили в военкоматы, и те бездельничали за зарплату – ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на службу в военкоматы родственников руководства города.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, источники УП

Детали: Бюро сообщает, что установило личности некоторых руководителей военкоматов, которые наладили схему фиктивного зачисления на военную службу в роты охраны ТЦК.

Дословно ГБР: "Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств".

Больше деталей: Источники УП сообщают, что речь идет о футболистах ФК "Прикарпатье", которые находятся в сфере влияния мэра Руслана Марцинкива.

Бюро и полиция провели около 30 обысков в военкоматах, областной ВВК, а также по местам жительства фигурантов.

Расследование продолжается в рамках начатого производства по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом служебных полномочий).

Дословно ГБР: "В ходе следственных действий проверяются возможные противоправные действия персонала во время проведения мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного обеспечения.

По результатам будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Дополнено: ФК "Прикарпатье" опубликовал заявление, в котором отметил, что футболисты и тренеры "служили и служат", о чем публично заявлялось в апреле прошлого года.

Дословно: "Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК "Прикарпатье", и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года.

... 3 того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды "Прикарпатье-ЗСУ". Ждем объективного расследования!".