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Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 16:48
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Борис Джонсон, фото Getty Images

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что вероятное убийство главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина не могло произойти без указания президента РФ Владимира Путина, а потому показывает, что договариваться с диктатором не имеет смысла.

Источник: Джонсон в своей последней колонке для таблоида Daily Mail, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "К счастью, есть один очевидный вывод из люциферовского падения Евгения Пригожина. Посмотрите на этот падающий самолет, все те, кто говорят мне, что мы можем найти решение путем переговоров, или что мы должны как-то поощрить украинцев обменять землю на мир".

Детали: Экс-премьер Великобритании отмечает: что бы ни произошло с самолетом, на котором был Пригожин, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина.

"Путин показал себя гангстером, а его абсурдная телевизионная "дань памяти" погибшим вагнеровцам взята просто со страниц "Крестного отца" .... Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, который убивает своего бывшего фаворита, чтобы показать, кто здесь главный, упиваясь своей безжалостностью", – пишет Джонсон.

Он объясняет, что именно такое открытое желание российского президента бросить вызов США способствует его популярности в скептически настроенных к Западу государствах.

"Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы оправданием всех тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, и что он не будет с вами и не доведет дело до конца", – предостерегает британский политик.

Джонсон добавляет, что союзникам Украины не стоит зацикливаться на судьбе Путина, а продолжать поддержку государства, которое он решил захватить.

Что предшествовало: Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможность переговоров Киева и Москвы, также провел параллели в отношениях между главарем террористов Вагнера Евгением Пригожиным и Владимиром Путиным.

В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Темы: ВеликобританияПригожинпереговорыПутин
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