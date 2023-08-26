В течение суток произошло 38 боестолкновений – сводка Генштаба

В течение суток произошло 38 боевых столкновений между войсками оккупантов и Силами обороны.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 38 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы Черниговской области; Свободная Слобода, Ходино, Семейкино, Горки Сумской области и Плетеневка, Круглое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Железнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Временка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Яблочное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.