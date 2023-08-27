Посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ – Усик после победы над Дюбуа

Усик, скриншот видео выступления боксера после поединка с Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик сказал после победы над британцем Даниэлем Дюбуа, что свой поединок посвящает "Украине и ВСУ".

Источник: Усик, цитирует Sport.ua

Прямая речь: "Я очень благодарю всех за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ".

Что предшествовало: Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.