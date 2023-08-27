За сутки произошло более 40 боевых столкновений – сводка

За минувшие сутки на фронте в Украине произошло более 40 боевых столкновений.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Тополя Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.