Боррель рассказал о влиянии санкций на экономику РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неправдой то, что санкции ЕС против России не работают.

Источник: Боррель в блоге, "Европейская правда"

Детали: Высокий представитель Евросоюза отметил, что за год санкции "значительно ограничили возможности Москвы, вызвав финансовые трудности, отрезав страну от ключевых рынков и существенно ухудшив ее промышленный и технологический потенциал".

"Чтобы остановить войну, мы должны продолжать этот курс. Наши ограничительные меры, если использовать технически правильный термин, являются беспрецедентными по своему масштабу и сосредоточены на ключевых секторах российской экономики, которые имеют решающее значение для военных усилий Москвы", - считает Боррель.

По его словам, эти меры "вызывают жесткие, ощутимые последствия для российской экономики, несмотря на огромные доходы от продажи нефти и газа, которые Россия использовала как буфер в первый год вторжения".

Глава европейской дипломатии выразил уверенность, что "со временем их влияние будет усиливаться, поскольку эти меры имеют долгосрочное влияние на бюджет России и ее промышленную и технологическую базу".

По его данным, экономика РФ сократилась в 2022 году на 2,1%. Он также предполагает, что перспективы России на 2023 год "остаются мрачными", приведя прогноз Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому ВВП России сократится на 2,5%.

"Все составляющие российского частного спроса, включая частные инвестиции и потребление, остаются подавленными. Растут только государственные расходы, связанные с военными действиями, то есть расходы на оборону".

Боррель написал, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году 58% общего импорта ЕС из России уже прекращено, назвав это "беспрецедентное разъединением (связей)", тогда как неэнергетический импорт из России, указал он, упал почти на 60%.

"Это движение ускоряется: падение импорта неэнергетических товаров превысило 75% за первый квартал 2023 года, а для энергетических товаров падение еще больше - минус 80%", - подчеркнул чиновник.

Глава европейской дипломатии также указал, что энергетические санкции G7+ в отношении нефти "доказали свою эффективность", ведь цена на российскую нефть упала с начала действия эмбарго ЕС и ограничений G7+ на цены на нефть.

Боррель привел данные, согласно которым экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий, которые необходимы для производства оборудования и оружия, используемых Рф для ведения войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами.

Напомним:

Согласно июльскому отчету Еврокомиссии, санкции остановили импорт из России в Евросоюз на сумму около 91 миллиарда евро, значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал РФ, заставив ее потратить почти треть федерального бюджета на оборону и внутреннюю безопасность.

Кроме того, экспорт ЕС в Россию и импорт из РФ упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом. В то же время Москва смогла накопить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие технологии-заменители из третьих стран, таких как Китай, Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее признала недостаточную эффективность санкций против России, поскольку "логика демократических стран не действует в автократических странах".