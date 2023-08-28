МОУ отдало польской фирме миллиарды гривен, но не получило оружия – УП

Минобороны Украины в 2022 году заключило ряд контрактов с польской компанией "Alfa" о поставках различного вида вооружения и боеприпасов, однако фирма не выполнила своих обязательств и по состоянию на 2023 год задолжала МОУ более 3,5 млрд гривен.

Источник: статья УП "Деньги на крови. Как неприметная польская фирма забрала десятки миллиардов у ВСУ"

Детали: По информации "Украинской правды" с апреля 2022 года Минобороны Украины заключило несколько соглашений с польской фирмой "Alfa".

Польская компания обязалась поставить МОУ бронежилеты и шлемы, но не сделала этого вовремя и не выполнила заказ на 100%.

В то же время МОУ заключило еще ряд невыгодных соглашений с "Alfa" и по состоянию на начало 2023 года по различным контрактам эта компания имела задолженностей перед Минобороны на более чем три с половиной миллиарда гривен.

Польская фирма получила и вывела из Украины миллиарды гривен. А вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла.

УП известно всего о по меньшей мере 7 соглашениях, которые МОУ заключило напрямую с "Alfa". Часть из них оспаривают в международном арбитраже.

Первая сделка

Первый контракт МОУ подписало с "Alfa" 11 апреля 2022 года. Это был контракт на поставку 20 тысяч баллистических шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит к ним. Сумма сделки - 24,5 миллиона евро со 100% предоплатой.

"Alfa", хоть и со срывом сроков, смогла поставить все бронежилеты и плиты. А вот из привезенных ею 16 тысяч шлемов 11 тысяч вернули сразу как непригодные, а еще 5 тысяч так и лежали на складе, не принятые на баланс ВСУ.

Вторая волна соглашений

22 апреля 2022 года с фирмой "Alfa" было заключено три соглашения на сумму около 3,3 миллиарда гривен (почти 64,4 миллиона евро). По каждой из них польская компания получила по 50% аванса.

Речь шла о поставках нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика", 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет к "Граду".

Насколько известно УП, из законтрактованного оружия приехало лишь небольшое количество. Припасов к Д-30 с большим опозданием приехала лишь десятая часть, ракет к "Граду" - треть, а "Гвоздики", хоть и приехали все, но в таком состоянии, что точно не соответствует заявленному в соглашении техническому классу, и МОУ сейчас пытается выбить из поставщика компенсацию.

По состоянию на начало 2023-го по трем апрельским соглашениям 2022 года "Alfa" имела почти 1,7 миллиарда гривен дебиторской задолженности перед МОУ.

Третья волна сделок

13 июня 2022 года, зная о том, что фирма срывает предыдущие контракты, Минобороны было заключено еще три контракта на сумму около 2,6 миллиарда гривен. Половину этой суммы компания получила в качестве предоплаты.

Все три соглашения были вероятно подписаны со стороны МОУ руководителем департамента военно-технической политики Владиславом Шостаком, которого неделю спустя, в июне 2022-го, снимут с должности.

На этот раз контракты предусматривали поставку:

120-мм мин (более 11 миллионов евро аванса);

152-мм выстрелы для гаубицы "Гиацинт" (18 миллионов евро аванса);

152-мм выстрелы к САУ "Дана" (13 миллионов евро предоплаты).

Выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%; 120-мм мин поставили меньше, чем 1% от контракта; выстрелов к "Дане" не поставили вообще.

Теперь МОУ пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще почти 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки.

Восьмая сделка (без предоплаты)

Несмотря на срывы поставок, 25 октября 2022 года Минобороны снова заказывает у "Alfa" еще 20 тысяч шлемов и 50 тысяч бронежилетов на сумму почти 50 миллионов евро. На этот раз обошлось без предоплаты.

Шлемы так и не приехали в Украину, а половина поставленных бронежилетов не прошла баллистических испытаний.

Сделка через укркомпанию "Прогресс"

27 апреля 2022 года Минобороны заключило три контракта с государственным специмпортером оружия - фирмой "Прогресс", которая должна была поставлять похожие виды боеприпасов, что и польская фирма.

Сумма трех соглашений с госкомпанией достигала более 17 миллиардов гривен.

В то же время болгарские выстрелы к Д-30, Д-20 и реактивные снаряды для "Градов", по данным УП, "Прогресс" должен был покупать через ту же польскую фирму "Alfa".

Насколько известно "Украинской правде", сделки с поляками в "Прогрессе" курировал заместитель директора и бывший заместитель министра обороны Александр Миронюк, известный по обыску в уголовном деле о закупке некачественных бронежилетов, в ходе которого у Миронюка обнаружили миллионы разной валюты в диване.

В то же время, цена снарядов через украинского посредника на 57% превышала цену по украинскому контракту.

Польская фирма должна была поставлять 122-мм выстрелы с полным зарядом к гаубицам Д-30/2С1 по 760 евро, а "Прогресс" такие же выстрелы - по 1195 евро. Наценка в 435 евро на одном снаряде.

Этот контракт для "Прогресса" польский подрядчик выполнял гораздо эффективнее, чем собственный на поставку таких же снарядов, но на 57% дешевле: контракт "Alfa" выполнен был на 10%, а вот "Прогресс" с задержками, но около 80%.

Но даже несмотря на накрутку по этому соглашению "Прогресс" на начало 2023 года имел более 200 миллионов гривен задолженности перед Минобороны.

Польская "Alfa" была основана как общество с ограниченной ответственностью еще в 2005 году.

Фирма занимается торговлей разного рода продукцией, в частности военной. В 2020 году компания показала 1,23 миллиона злотых (чуть больше, чем 300 тысяч евро) прибыли, в 2021-м "Alfa" заработала 7,4 миллиона злотых (около 1,8 миллиона евро).

Финансовой отчетности за 2022 год, когда компания подписала контрактов на сотни миллионов в Украине, "Alfa" до сих пор не подала.

Напротив, за первое полугодие 2023 года фирма уже 4 раза меняла данные о себе в реестрах, что может быть способом оттянуть подачу отчетности.