Куртки для ВСУ: Общественный совет при Минобороны пока не увидел больших недостатков - председатель

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец заявил, что закупка курток для ВСУ сопровождалась "небольшими недостатками", но настаивает, что приобретение именно зимних курток было осуществлено по всем необходимым процедурам. В то же время совет собирается выяснить, связана ли турецкая компания "с представителем от власти или от депутатского корпуса". На сегодня продолжаются проверки, общественный совет продолжает изучать документы по этому делу.

Источник: проект Радио Свобода ("Свобода.Ранок")

Прямая речь: "Есть небольшие недостатки по этим курткам, они касались, если не ошибаюсь, лейб. Но при участии командования сил логистики, контроля качества Минобороны была создана комиссия, которая ввиду насущной необходимости этих курток уже в зимний сезон 2022 - 2023 год, то они все были приняты. Поэтому на сегодняшний день Общественный антикоррупционный совет планирует осуществить выезд на склад или на склады, где хранятся эти куртки. Мы общаемся с военнослужащими. Для меня не стоит вопрос были ли это летние или зимние куртки. Они однозначно были зимние".

Детали: По его словам, также Общественный антикоррупционный совет при Минобороны будет пытаться ответить на вопрос, связана ли турецкая компания с представителем от власти или от депутатского корпуса.

"Это имеет большое значение. Если это действительно был сговор - то это одна история, это коррупция. Если это не был сговор, это было содействие, что были в украинской армии эти куртки, то это содействие деятельности Вооруженных сил. Поэтому мы пытаемся ответить на эти все вопросы", - сказал он.

Также Грушовец подчеркнул, что антикоррупционный совет установил, что Минобороны не имело инвойсов, которые есть в распоряжении журналистов. "Именно инвойсы, в которых указана цена в турецких документах. Потому что эти документы подает исключительно турецкая сторона при том, когда отгружает товар. И в принципе Министерство обороны не должно было иметь этих документов", - пояснил он.

Кроме того, общественный совет собирается выяснить, была ли коррупционная составляющая в цене. Однако, подчеркнул он, "мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку".

В то же время, рассказал Грушовец, вопрос завышенных цен не касается Минобороны. "Потому что когда там подписывали контракты, то в контракте указывалась цена. И, учитывая то, что это товар неотечественного производства, каким образом производитель будет декларировать этот товар у себя в стране происхождения, потом странах, через которые происходил транзит этих курток, - это по сути Минобороны абсолютно не касается", - сказал он.