Куртки для ЗСУ: Громадська рада при Міноборони наразі не побачила великих недоліків - голова

Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець заявив, що закупівля курток для ЗСУ супроводжувалась "невеликими недоліками", але наполягає, що придбання саме зимових курток було здійснена за всіма необхідними процедурами. У той же час рада збирається з’ясувати, чи пов’язана турецька компанія "з представником від влади чи від депутатського корпусу". На сьогодні тривають перевірки, громадська рада продовжує вивчати документи у цій справі.

Джерело: проєкт Радіо Свобода ("Свобода.Ранок")

Пряма мова: "Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейб. Але за участі командування сил логістики, контролю якості Міноборони була створена комісія, яка зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022 - 2023 рік, то вони всі були прийняті. Тому на сьогоднішній день Громадська антикорупційна рада планує здійснити виїзд на склад чи на склади, де зберігаються ці куртки. Ми спілкуємось з військовослужбовцями. Для мене не стоїть питання чи це були літні чи зимові куртки. Вони однозначно були зимові".

Деталі: За його словами, також Громадська антикорупційна рада при Міноборони буде намагатись відповісти на питання, чи пов’язана турецька компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу.

"Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, що були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання", – сказав він.

Також Грушовець підкреслив, що антикорупційна рада встановила, що Міноборони не мало інвойсів, які є в розпорядженні журналістів. "Саме інвойси, в яких зазначена ціна в турецьких документах. Тому що ці документи подає винятково турецька сторона при тому, коли відвантажує товар. І в принципі Міністерство оборони не повинно було мати цих документів", - пояснив він.

Крім того, громадська рада збирається з’ясувати, чи була корупційна складова у ціні. Однак, підкреслив він, "ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку".

У той же час, розповів Грушовець, питання завищених цін не стосується Міноборони. "Бо коли там підписували контракти, то в контракті вказувалась ціна. І, враховуючи те, що це товар невітчизняного виробництва, яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, – це по суті Міноборони абсолютно не стосується", - сказав він.

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