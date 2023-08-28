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США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 12:55
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
иллюстративное фото ua.usembassy.gov

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает несколько важных новых вариантов усиления западной военной поддержки Украины, поскольку считает вероятным то, что война с Россией продолжится в следующем году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Как говорится в материале американского издания, в Вашингтоне растет поддержка кассетных боеприпасов для РСЗО, которые могут поражать территорию на большее расстояние, чем артиллерийские боеприпасы, которые США начали поставлять в прошлом месяце.

По данным издания, Соединенные Штаты также упорно работают над планом создания украинских "сил будущего", которые могли бы сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

Отмечается, что истребители F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого плана, кроме того, американские чиновники работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучением.

По информации источников медиа, Пентагон продолжает выступать против предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS несмотря на просьбу Киева из-за опасений чиновников, что США не имеют их в достаточном количестве, чтобы не подорвать собственную боеготовность к возможному будущему конфликту с Китаем.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что в переговорах о поставках дальнобойных ракет Украина получит результат, как это уже было с другими видами вооружений.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.

Темы: СШАоружиепомощь Украиневойна
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