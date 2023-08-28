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США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 12:55
США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ
ілюстративне фото ua.usembassy.gov

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає кілька важливих нових варіантів посилення західної військової підтримки України, оскільки вважає ймовірним те, що війна з Росією продовжиться в наступному році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Як йдеться у матеріалі американськог видання, у Вашингтоні зростає підтримка касетних боєприпасів для РСЗВ, які можуть вражати територію на більшу відстань, ніж артилерійські боєприпаси, які США почали постачати минулого місяця.

За даними видання, Сполучені Штати також наполегливо працюють над планом створення українських "сил майбутнього", які могли б стримувати подальшу російську агресію.

Зазначають, що винищувачі F-16, які почнуть надходити за кілька місяців, будуть частиною цього плану, крім того, американські урядовці працюють з союзниками над багатьма іншими системами озброєння та навчанням.

За інформацією джерел медіа, Пентагон продовжує виступати проти надання Україні далекобійних ракет ATACMS попри прохання Києва через побоювання посадовців, що США не мають їх у достатній кількості, щоб не підірвати власну боєготовність до можливого майбутнього конфлікту з Китаєм.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що в переговорах про постачання далекобійних ракет Україна отримає результат, як це вже було з іншими видами озброєнь.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

Теми: СШАзброядопомога Українівійна
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