Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал пять государств Европейского Союза за планы ограничить импорт зерна из Украины после окончания срока действия запрета, пообещав "жестко защищать наши права".

Джерело: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Кулеба сказал журналистам во время визита в Прагу в понедельник.

Детали: Глава МИД пояснил, что Украина будет считать одностороннее продление запрета на импорт украинского зерна со стороны Болгарии, Польши, Румынии Словакии и Венгрии нарушением правил общего рынка Европейского Союза.

Пряма мова: "Это правило будет нарушать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Но самое главное: этот шаг будет противоречить принципу солидарности, на котором базируется Европейский Союз".

Больше деталей: Кулеба добавил, что Киев готов работать с пятью членами ЕС над решением проблемы, и призвал их "не делать вопрос экспорта зерна заложником своих внутренних политических процессов".

Пряма мова: "Если они будут себя так вести, то не оставят нам никакого шанса, кроме как жестко отстаивать наши права и права украинских фермеров".

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