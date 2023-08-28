Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував п’ять держав Європейського Союзу за плани обмежити імпорт зерна з України після закінчення терміну дії заборони, пообіцявши "жорстко захищати наші права".
Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, Кулеба сказав журналістам під час візиту до Праги в понеділок.
Деталі: Голова МЗС пояснив, що Україна вважатиме одностороннє продовження заборони на імпорт українського зерна з боку Болгарії, Польщі, Румунії Словаччини та Угорщини порушенням правил спільного ринку Європейського Союзу.
Пряма мова: "Це правило буде порушувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Але найголовніше: цей крок буде суперечити принципу солідарності, на якому базується Європейський Союз".
Більше деталей: Кулеба додав, що Київ готовий працювати із п'ятьма членами ЄС над вирішенням проблеми, та закликав їх "не робити питання експорту зерна заручником своїх внутрішніх політичних процесів".
Пряма мова: "Якщо вони будуть себе так поводити, то не залишать нам жодного шансу, окрім як жорстко відстоювати наші права та права українських фермерів".
Що передувало:
- У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.
- 25 серпня польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що п’ять країн ЄС домовились вимагати продовження заборони на імпорт зерна з України.
- Натомість Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту.