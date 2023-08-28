Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував п’ять держав Європейського Союзу за плани обмежити імпорт зерна з України після закінчення терміну дії заборони, пообіцявши "жорстко захищати наші права".

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, Кулеба сказав журналістам під час візиту до Праги в понеділок.

Деталі: Голова МЗС пояснив, що Україна вважатиме одностороннє продовження заборони на імпорт українського зерна з боку Болгарії, Польщі, Румунії Словаччини та Угорщини порушенням правил спільного ринку Європейського Союзу.

Пряма мова: "Це правило буде порушувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Але найголовніше: цей крок буде суперечити принципу солідарності, на якому базується Європейський Союз".

Більше деталей: Кулеба додав, що Київ готовий працювати із п'ятьма членами ЄС над вирішенням проблеми, та закликав їх "не робити питання експорту зерна заручником своїх внутрішніх політичних процесів".

Пряма мова: "Якщо вони будуть себе так поводити, то не залишать нам жодного шансу, окрім як жорстко відстоювати наші права та права українських фермерів".

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