Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров

Александр ШумилинВторник, 29 августа 2023, 16:01
Власть оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров

Оккупационную "власть" Токмака Запорожской области перемещают в другое место, поскольку к городу подступает фронт.

Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова  

Прямая речь: "Почти ежедневные хлопки и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак с прифронтового города на вполне фронтовой.

Реклама:

Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местная оккупационная "власть" - на низком старте, ее перевозят в другой город".

Детали: Федоров указал, что пока неизвестно куда будет перемещаться так называемая "власть".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Запорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские войска еще больше продвинулись в районе Роботино и Клещеевки – ISW

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Запорожская область
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей – Верещук
Последние новости
05:27
ОбновленоИз-за угрозы была объявлена воздушная тревога на юге Украины
04:22
Россия не эвакуирует раненых и убитых – ISW
03:17
Украинские войска еще больше продвинулись в районе Роботино и Клещеевки – ISW
02:39
Блинкен назвал Starlink "жизненно важным инструментом"
02:08
В России заявили об атаке беспилотников на Белгородскую область
01:40
Индия предложила провести виртуальную встречу G20 в ноябре
01:08
Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией
00:38
Нынешнее заявление G20 "могло бы успокоить Москву" - Politico
23:54
По всей Финляндии прошли акции протеста против правительства
23:43
Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров
Все новости...
Реклама: