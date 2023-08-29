"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Вторник, 29 августа 2023, 16:01
Оккупационную "власть" Токмака Запорожской области перемещают в другое место, поскольку к городу подступает фронт.
Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова
Прямая речь: "Почти ежедневные хлопки и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак с прифронтового города на вполне фронтовой.
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Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местная оккупационная "власть" - на низком старте, ее перевозят в другой город".
Детали: Федоров указал, что пока неизвестно куда будет перемещаться так называемая "власть".
Предыстория:
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- Утром 29 августа Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные имели успех в направлении Новоданиловка-Вербовое в Запорожской области и закрепляются на достигнутых рубежах.