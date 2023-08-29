"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров

Оккупационную "власть" Токмака Запорожской области перемещают в другое место, поскольку к городу подступает фронт.

Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова

Прямая речь: "Почти ежедневные хлопки и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак с прифронтового города на вполне фронтовой.

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Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местная оккупационная "власть" - на низком старте, ее перевозят в другой город".

Детали: Федоров указал, что пока неизвестно куда будет перемещаться так называемая "власть".

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