Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 16:53
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Фото из Facebook Херсонской областной прокуратуры

Тракторист погиб в результате наезда на российскую мину в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В районе Новопетровки тракторист проводил полевые работы. Трактор наехал на мину, оставленную российской армией. К сожалению, от полученных ранений тракторист погиб".

Реклама:

Детали: Местные власти напомнили, что многие поля Херсонщины до сих пор заминированы, и призвали людей не находиться в местах, которые еще не обследовали саперы.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: