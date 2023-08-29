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На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 16:53
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Фото из Facebook Херсонской областной прокуратуры

Тракторист погиб в результате наезда на российскую мину в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В районе Новопетровки тракторист проводил полевые работы. Трактор наехал на мину, оставленную российской армией. К сожалению, от полученных ранений тракторист погиб".

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Детали: Местные власти напомнили, что многие поля Херсонщины до сих пор заминированы, и призвали людей не находиться в местах, которые еще не обследовали саперы.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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