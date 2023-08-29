На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине

Тракторист погиб в результате наезда на российскую мину в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В районе Новопетровки тракторист проводил полевые работы. Трактор наехал на мину, оставленную российской армией. К сожалению, от полученных ранений тракторист погиб".

Реклама:

Детали: Местные власти напомнили, что многие поля Херсонщины до сих пор заминированы, и призвали людей не находиться в местах, которые еще не обследовали саперы.