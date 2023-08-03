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Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали

Станислав ПогориловЧетверг, 3 августа 2023, 15:02
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
АЛИНА ЛЕВЧЕНКО И БОГДАН ТОРОХТИЙ, ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отдых народного депутата Богдана Торохтия в Болгария нельзя сравнивать с вояжем Юрия Аристова на Мальдивские острова, поэтому и не было применено никаких карательных мер к народному избраннику.

Источник: Арахамия в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Тогда ему (Торохтию) был выписан отпуск (в Болгарию - ред.), в то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал".

Детали: По его словам, "это не Аристов с Мальдивами". Глава фракции подчеркнул, что в ситуации с Аристовым, как только информацию верифицировали, решение было принято мгновенно.

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В то же время, утверждает Арахамия, в отношении Торохтия было давление. "Но я разобрался. Да, это вина, но не так его, как его жены, которая не является членом фракции. И, в конце концов, Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-то баллотироваться", - подчеркнул глава фракции.

Что предшествовало:

  • Перед этим журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.
  • Заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

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Темы: Арахамия Слуга народаВерховная Рада
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