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Троих депутатов взяли под ночной домашний арест по подозрению в уклонении от военной службы

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 августа 2023, 15:10
Троих депутатов взяли под ночной домашний арест по подозрению в уклонении от военной службы
ФОТО гБР

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем депутатам Киевского городского совета и помощнику депутата, которых подозревают в уклонении от военной службы, 

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий Государственного бюро расследований

Прямая речь ГБР: "Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения - ночной домашний арест".

Предыстория: 

  • 1 августа стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило им о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы.
  • По данным следствия, они и еще один военнослужащий, который является помощником депутата, в течение года не появлялись на военную службу.
  • Сообщается, что депутаты "оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию", но при этом получали денежное обеспечение из части, где якобы проходили службу.

Темы: КиевКиевсоветГБРсуд
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