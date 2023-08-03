Троих депутатов взяли под ночной домашний арест по подозрению в уклонении от военной службы
Четверг, 3 августа 2023, 15:10
Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем депутатам Киевского городского совета и помощнику депутата, которых подозревают в уклонении от военной службы,
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий Государственного бюро расследований
Прямая речь ГБР: "Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения - ночной домашний арест".
Предыстория:
- 1 августа стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило им о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы.
- По данным следствия, они и еще один военнослужащий, который является помощником депутата, в течение года не появлялись на военную службу.
- Сообщается, что депутаты "оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию", но при этом получали денежное обеспечение из части, где якобы проходили службу.