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Дубинский говорит, что обыски у него − это политическое преследование

Ирина БалачукЧетверг, 3 августа 2023, 16:19
Дубинский говорит, что обыски у него − это политическое преследование
Александр Дубинский. Фото из Facebook

Народный депутат Александр Дубинский, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение и у которого 3 августа прошли обыски, назвал действия силовиков политическим преследованием.

Источник: Дубинский в Telegram

Прямая речь депутата: "Сегодня ОП в лице Зеленского, Ермака и их попричников в очередной раз продемонстрировал свой цинизм и аморальность.

После данных мною свидетельских показаний в НАБУ по делу о госизмене Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства, у меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации".

Детали: Дубинский назвал озвученные в отношении него обвинения "полностью надуманными" и призванными прекратить его "оппозиционную деятельность: критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем на Большой Стройке, на проекте ДІЯ, на восстановлении Киевской области, вскрытие масштабных хищений средств НБУ управляемыми из ОП чиновниками".

"Цинично вмешиваясь в личную жизнь моей семьи, негодяи из ОП пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы.

Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле", − заявил Дубинский.

Детали: Он добавил, что будет отстаивать свою правоту в суде и продолжит деятельность, "направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании".  

Что было раньше: 3 августа стало известно, что работники ГБР совместно с СБУ проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

По данным источника УП, после ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власть в конце июля заблокировала выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.

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Темы: ДубинскийобыскиВерховная Рада
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