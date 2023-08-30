ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Украинские защитники имели успех и закрепляются на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое Запорожской области.
Источник: Генштаб
Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
В направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".
Детали: На Бахмутском направлении защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
Также силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районах районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются.