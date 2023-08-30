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ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 30 августа 2023, 10:32
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
иллюстративное фото Генштаб

Украинские защитники имели успех и закрепляются на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое Запорожской области.

Источник: Генштаб

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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В направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Детали: На Бахмутском направлении защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

 
deepstatemap 30 августа
 
deepstatemap 30 августа

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

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Также силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются.

Темы: Запорожская областьвойнаВооруженные силыГенштаб
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