Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации

Народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский считает, что получать отсрочку от мобилизации должны люди, которые получают высшее образование впервые, а не те, кто получает второе или третье высшее образование.

Источник: Федор Вениславский в интервью "Украинским новостям"

Детали: Вениславский среди основных злоупотреблений для уклонения от мобилизации назвал фиктивные справки об инвалидности, уход за лицом с инвалидностью, а также получение высшего образования повторно.

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Недавно Верховная Рада внесла изменения в законодательство – и теперь мобилизации будут подлежать лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если у тех есть другие трудоспособные лица, обязанные их содержать по закону.

Ранее в законодательстве не было предусмотрено количества лиц, которые могут быть попечителями или опекунами нетрудоспособного лица, – и, по словам Вениславского, "оформлялось 10-15 трудоспособных мужчин" опекунами. Теперь нардепы внесли правку, что на одного человека может быть оформлен только один опекун или попечитель.

По словам Вениславского, "наиболее распространенная практика после "опекунов" – это, когда люди, которые не имеют и не имели медицинских показаний для того, чтобы получить определенную группу инвалидности, но ее получают".

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Еще одна лазейка – это образование, добавил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Прямая речь Вениславского: "С первых дней войны, вы же помните, мы об этом говорили, резко увеличилось количество абитуриентов 30-35 (лет), которые начали вдруг получать знания на дневной форме обучения. С точки зрения законодательства такое право предусмотрено.

Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребления... Даже во многих зарубежных высших учебных заведениях открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине также начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребления.

Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения".

Детали: На вопрос, должно ли то же самое касаться магистратуры, нардеп сказал: "Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы".

Вениславский не исключил, что определенное количество людей действительно хочет стать учеными и "в том числе через разработку инновационных механизмов обеспечить нашу победу".

"Поэтому здесь надо очень тщательно подходить, но, к большому сожалению, это также является возможностью для злоупотреблений", – подытожил он.

В то же время, Вениславский не поддержал идею ограничить право мужчин призывного возраста на выезд из страны в течение 3 лет после завершения войны: "Такие запреты будут по меньшей мере неконституционными, если не будет введен какой-то правовой режим – чрезвычайного или военного положения".