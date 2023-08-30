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Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 августа 2023, 14:53
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
Фото Важные истории

СМИ рассказали, как проходила церемония похорон главаря вагнеровцев Евгения Пригожина во вторник вечером, и что происходило после самой церемонии.

Источник: российская служба BBC, Важные истории

Детали: Пресс-служба Пригожина вечером во вторник сообщила, что прощание с ним "состоялось в закрытом формате" и "желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище". 

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Приготовления к похоронам проходили на нескольких кладбищах Петербурга, однако Пороховское кладбище среди них не упоминалось. 

Точной информации, где и когда будут похороны, не было. Во вторник журналисты в течение всего дня следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу. 

 
фото Важные истории

На кладбище изданию MSK1 сообщили, что Пригожина похоронили "около 16 часов дня", а о месте похорон не сообщалось, потому что так пожелали родственники.

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Главаря "Вагнера" похоронили рядом с его отцом, как сообщили телеканалу "Дождь".

 

BBC пишет, что воинский почестей, которые были положены Пригожину как герою России, судя по всему, во время похорон не было. Издание "Агентство" со ссылкой на сотрудника кладбища пишет, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.

"Фонтанка" сообщает, что могилу Пригожина посетили, в частности, вдова и дочь.

 

"Важные истории" пишут, что перед входом посетителей досматривали. Силовиков на кладбище утром в среду было много, рядом были припаркованы несколько автобусов Росгвардии. Часть сотрудников правоохранительных органов ночевали рядом с кладбищем.

На кладбище повесили указатель к могиле Пригожина. Туда принесли венки.

Как рассказал корреспонденту "Важных историй" администратор кладбища, мать Пригожина распорядилась копать могилу за сутки до похорон. Его похоронили в закрытом гробу.

Прямая речь администратора кладбища: "Все прошло тихо, спокойно, без шума. Народу не было почти. Салютов не было. Военных тоже не было. Обычные похороны с элементами VIP. Это больше песка, флаги всевозможные, могила бархатом обита, гроб дорогой, обычные могилы так не делаются".

Больше деталей: По словам администратора, силовики начали приезжать на кладбище после заявления пресс-службы Пригожина о похоронах, то есть после самой церемонии.

Прямая речь администратора: "(Пришли - ред.) прямо вот сюда (в здание администрации - ред.). Угрожали расстрелять. Говорят: кто вы такие, ну-ка кыш отсюда! Кто нас спрашивает? Тут такие люди — полковник на полковнике, полковником погоняет! Я сам удивлен не меньше вашего. Это очень тихое спокойное семейное кладбище. Я работаю тут с 90-х годов. За мою долгую счастливую жизнь — первый раз такое. Я не думаю, что этот ажиотаж продолжится. 

… В 90-е страшнее бандюганов хоронили, этот хоть на уровне государства. Завтра еще точно будут дежурить (полицейские - ред), а сколько точно не знаю".

Еще больше деталей: Корреспондент "Север.Реалии" (Радио Свобода), который присутствовал на похоронной церемонии соратника Пригожина Валерия Чекалова на Северном кладбище, сообщил BBC, что один из пришедших на похороны мужчин угрожал, что если журналисты не откажутся снимать "по-хорошему", то может быть "по-плохому", поскольку "полиции на кладбище нет".

Темы: ПригожинРосcияВагнер
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