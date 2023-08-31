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Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 13:12
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
ФОТО GETTY IMAGES

Офис генерального прокурора Украины изучает роль Беларуси в депортации украинских детей и ждет скорейшего ответа от Международного Красного Креста на запрос относительно детей, которых перевезли в Беларусь.

Источник: руководитель Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Роль Беларуси исследуется с того момента, когда мы начали уголовное производство по депортации. У нас была информация, что дети, в частности, депортировались на территории Беларуси.

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Возможно, это были не столь масштабные перемещения и депортация (как на территорию РФ - ред.), но такие случаи были".

Детали: Усенко подчеркнула, что роль Красного Креста Беларуси также изучается и ОГП уже отправил официальный запрос, чтобы получить информацию, о какой именно группе детей шла речь, какое количество, в каких условиях они перемещались и другие важные детали.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Белорусский Красный Крест в июле подтвердил, что участвует в вывозе украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.
  • В июне белорусский Красный Крест сообщил, что в стране находятся более 700 детей из Украины.

Темы: Беларусьдепортация дети
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