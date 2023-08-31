Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна чекає відповіді від МЧХ про українських дітей, депортованих до Білорусі

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 13:12
Україна чекає відповіді від МЧХ про українських дітей, депортованих до Білорусі
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Офіс генерального прокурора України вивчає роль Білорусі в депортації українських дітей і чекає на якнайшвидшу відповідь від Міжнародного Червоного Хреста на запит щодо дітей, яких перевезли до Білорусі.

Джерело: керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Роль Білорусі досліджується від того моменту, коли ми розпочали кримінальне провадження щодо депортації. У нас була інформація, що діти, зокрема, депортувалися на території Білорусі.

Реклама:

Можливо, це були не настільки масштабні переміщення і депортація (як на територію РФ – ред.), але такі випадки були".

Деталі: Усенко наголосила, що роль Червоного Хреста Білорусі також вивчається і ОГП вже відправив офіційний запит, що отримати інформацію, про яку саме групу дітей йшлося, яку кількість, в яких умовах вони переміщалися й інші важливі деталі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Білорусьдепортація діти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ купує санкційні деталі для літаків через "дружні" країни: в лідерах ОАЕ, Китай і Туреччина

Оновлення зарядки та новий дизайн: Apple презентувала нову лінійку iPhone 15

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області – Генштаб

Оприлюднено пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення декларування

Публіцист Бабченко заявив, що СБУ завела на нього справу. Спецслужба спростувала

Усі новини...
Білорусь
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
02:30
Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ
01:52
Повені та обвал дамб у Лівії: ЗМІ повідомляють про понад 5 тисяч загиблих
01:12
Блінкен і Бербок обговорять посилення української ППО – Держдеп
00:32
Повітряні сили попередили про загрозу ворожих БпЛА на Одещині
00:16
Збірна України мінімально програла Італії у матчі відбору Євро-2024
23:36
відеоЩе 13 дітей повернули до України з окупації
23:12
Ще 2 корпуси на території Нижньої лаври перейшли під контроль держави
22:46
Стефанішина: Україні не пропонували членство в НАТО в обмін на території
22:39
РФ купує санкційні деталі для літаків через "дружні" країни: в лідерах ОАЕ, Китай і Туреччина
22:32
Для яких класів уже надрукували шкільні підручники – відповідь МОН
Усі новини...
Реклама: