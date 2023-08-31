Україна чекає відповіді від МЧХ про українських дітей, депортованих до Білорусі

Офіс генерального прокурора України вивчає роль Білорусі в депортації українських дітей і чекає на якнайшвидшу відповідь від Міжнародного Червоного Хреста на запит щодо дітей, яких перевезли до Білорусі.

Джерело: керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Роль Білорусі досліджується від того моменту, коли ми розпочали кримінальне провадження щодо депортації. У нас була інформація, що діти, зокрема, депортувалися на території Білорусі.

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Можливо, це були не настільки масштабні переміщення і депортація (як на територію РФ – ред.), але такі випадки були".

Деталі: Усенко наголосила, що роль Червоного Хреста Білорусі також вивчається і ОГП вже відправив офіційний запит, що отримати інформацію, про яку саме групу дітей йшлося, яку кількість, в яких умовах вони переміщалися й інші важливі деталі.

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