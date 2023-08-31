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Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 14:16
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Фото: DEFENSE EXPRESS

Британская компания BAE Systems открыла в Украине офис для производства гаубицы L119, которая имеет калибр 105 мм натовского стандарта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышина

Детали: Стороны подписали 30 августа в Киеве партнерское соглашение в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. По словам Камышина, такое сотрудничество – "очень мощный сигнал".

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"Несмотря на ежедневные ракетные атаки врага и полномасштабные военные действия, BAE Systems готовы работать здесь, с нами. Такое сотрудничество – стопроцентная win-win история", – заявил чиновник.

Украинские военные уже пользуются оружием от BAE Systems: это артиллерийские системы М777 и L119, САУ M109, БМП CV-90 и Bradley, а также танки Challenger.

Ранее сообщалось, что Финляндия начинает изучать возможность производства собственной бронетехники в Украине в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского, высказанную в среду.

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Ранее украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90.

Темы: НАТОВеликобританияоружие
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