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Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 22:06
Новация для школьников и партия медэваков: обращение Зеленского
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках крупной партии бронированных медицинских автомобилей для вывоза раненых с поля боя.

Источник: Владимир Зеленский в обращении 31 августа

Детали: Президент сообщил, что провел селектор с военными и чиновниками, в частности говорили о результатах нового украинского оружия дальностью 700 километров.

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Также президент анонсировал новацию для школьников, о которой объявят в пятницу, 1 сентября.

Прямая речь: "Еще одно совещание - относительно завтрашнего дня. Уже будет 1 сентября, начало нового учебного года. Вице-премьер-министр Федоров и министр Лесной вместе со своими командами готовят очень положительную новацию для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали.

Провел совещание по следующей неделе - наших международных мероприятий. Будут весомые вещи. Весомые переговоры для Украины".

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Детали: Президент также отметил, что британская компания BAE Systems начинает работать в Украине.

Прямая речь: "Мир очень хорошо знает эту компанию. А наши воины уже очень хорошо знают оружие, которое производит эта компания. В частности, артиллерию - L119 и M777, бронетехнику - CV90, очень мощную.

Компания начинает работать в Украине. Наша цель - чтобы все самое полезное оружие для обороны можно было производить в Украине. И это будет. Уже по определенным позициям производство есть, а будет по всем необходимым".

Темы: ЗеленскийобразованиеВооруженные силывойна
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