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"Азов" провел учения под руководством командира "Редиса"

Валентина РоманенкоПятница, 4 августа 2023, 16:17
Азов провел учения под руководством командира Редиса
фото бригады НГУ "Азов"

Бригада Нацгвардии "Азов" провела тактические учения под руководством командира Дениса Прокопенко с позывным "Редис", который недавно вернулся в Украину после пребывания в Турции после российского плена.

Источник: "Азов" в соцсетях

Детали: Отмечается, что "азовцы" провели тактические учения, основная цель которых - отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.

 
 

Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск.

Указано, что по результатам тактико-строевых занятий командование и инструкторы провели анализ ошибок, после чего приступили к осуществлению маневров с боевыми стрельбами.

 
 

Что предшествовало: 16 июля стало известно, что командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") после возвращения из Турции встретился с личным составом и намерен в ближайшее время приступить к выполнению служебных обязанностей.

Темы: Азов
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