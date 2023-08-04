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Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали

Александр ШумилинПятница, 4 августа 2023, 17:01
Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали
ЛИ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Китай подтвердил, что примет участие во встрече по достижению мира в Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии 5-6 августа.

Источник: сообщение министерства иностранных дел Китая

Дословно: "По приглашению Королевства Саудовская Аравия Специальный представитель Правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду для участия во встрече по украинскому вопросу.

Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине". 

Детали: Россию на эту встречу не приглашали.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в мае 2023 года встречался в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".

Темы: Саудовская АравияКитай
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