Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали

Александр ШумилинПятница, 4 августа 2023, 17:01
Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали
ЛИ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Китай подтвердил, что примет участие во встрече по достижению мира в Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии 5-6 августа.

Источник: сообщение министерства иностранных дел Китая

Дословно: "По приглашению Королевства Саудовская Аравия Специальный представитель Правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду для участия во встрече по украинскому вопросу.

Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине". 

Реклама:

Детали: Россию на эту встречу не приглашали.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в мае 2023 года встречался в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".

Темы: Саудовская АравияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП

фото, видеоМалюк рассказал, где собирают уникальные украинские дроны "Морской малыш"

Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных

ВСУ освободили Урожайное − Маляр подтвердила официально

ISW проанализировал, о чем врали власти РФ на форуме "Армия-2023"

видеоВСУ используют тепловизоры для охоты на российские мины – СМИ

Все новости...
Саудовская Аравия
Зеленский ждет встречи по мирному плану Украины и благодарит Саудовскую Аравию
Кулеба считает "суперпрорывом" участие Китая во встрече по "формуле мира" в Джидде
СМИ: В Саудовской Аравии представители около 40 государств обсудят мир в Украине
Последние новости
14:08
видеоГруппа Imagine Dragons пригласила на сцену 14-летнего героя клипа из Николаевской области во время выступления
14:00
Польский оружейный концерн вышел в лидеры на европейском рынке боеприпасов
14:00
Место Холодова в Раде от "Слуги народа" занял юрист Тарарин
13:44
видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного
13:44
Треть бюджета Украины идет на выплаты военным – Минфин
13:44
фотоВ Литве стартуют масштабные военные учения "Лютый волк"
13:36
Полиция расследует дело о появлении некачественных турникетов в армии
13:24
БЭБ просит у правительства денег, поскольку почти израсходовало годовой бюджет
13:19
Китайский министр обороны приехал в Беларусь и планирует посетить военные объекты
13:18
На границе с Румынией появится новый пункт пересечения рядом с Белой Церковью
Все новости...
Реклама: