Семьи погибших защитников просят встречи с Зеленским из-за проблем с военным кладбищем
Семьи погибших защитников просят о встрече с президентом Владимиром Зеленским, поскольку возмущены ходом создания и строительства Национального военного кладбища в Киеве.
Источник: заявление общественной организации семей погибших защитников Украины "Сердце нАЗОВні", которое опубликовала ее представитель Вера Литвиненко
Прямая речь: "Мы, семьи погибших защитников Мариуполя, Азовстали и всей Украины. Пошел второй год, как погибли наши сыновья и дочери, родители, мужья и жены.
Мы не можем достойно похоронить своих героев, так как власть пообещала создать Национальное военное кладбище в г. Киеве и не выполняет своих обещаний! Нас водят почти год по кругу.
Поэтому, вынуждены публично обратиться к президенту: призываем вмешаться в эту ситуацию, разорвать позорный круг обещаний и наконец начать создание военного кладбища в г. Киеве"
Детали: В своем обращении родственники указывают, что Национальное военное мемориальное кладбище до сих пор не строится, несмотря на то, что есть согласованная позиция о его расположении в Быковне.
"Киевсовет оперативно принял решение о выделении под Национальное военное мемориальное кладбище 8 га земли, которая находится в собственности городской общины. Верховная Рада, в свою очередь, сократила сроки и упростила процедуры для выделения земельного участка под военное кладбище. Однако закон до сих пор подписан Вами (президентом - ред.), не опубликован и не вступил в силу", - говорится в обращении.
Родственники утверждают, что представители правительства уже предлагали им создать мемориал в другом месте, что означало бы прохождение "всего бюрократического пути сначала".
"Просим о личной встрече президента с семьями павших героев для конструктивной коммуникации с Офисом президента", - говорится в обращении.
Предыстория:
- 20 апреля 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве начата процедура создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство.
- По словам Кличко, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.
- 2 мая Верховная Рада Украины поддержала законопроект о размещении Национального военного мемориального кладбища в Днепровском районе Киева.