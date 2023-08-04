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Появились свежие фото поврежденного судна оккупантов "Оленегорский горняк"

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 18:46
Появились свежие фото поврежденного судна оккупантов Оленегорский горняк
фото: planet labs

В сети опубликовали спутниковые снимки поврежденного российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: СМИ опубликовали спутниковый снимок большого десантного корабля "Оленегорский горняк", поврежденного в ночь на пятницу в результате атаки украинского надводного дрона, в порту Новороссийска.

 

На фото, в частности, видно, что из корабля вытекает темная жидкость (возможно, топливо или масло).

Что предшествовало: В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. 

Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Справка: "Оленегорский горняк" – российский большой десантный корабль, построенный в польском Гданьске в 1976 году. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. В 2007 году считался лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.

Темы: Росcияпортыморяки
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