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Зеленский заслушал Малюка о спецоперации СБУ в РФ: Мы благодарны

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 20:17
Зеленский заслушал Малюка о спецоперации СБУ в РФ: Мы благодарны
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка относительно спецоперации ведомства в бухте Новороссийска и повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Был доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад - государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься".

Что предшествовало: В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. 

Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Справка: "Оленегорский горняк" – российский большой десантный корабль, построенный в польском Гданьске в 1976 году. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. В 2007 году считался лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.

Темы: СБУЗеленский
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