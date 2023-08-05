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Атака морского дрона на российский танкер: у судна – пробоина

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 07:42
Атака морского дрона на российский танкер: у судна – пробоина
РОССИЙСКИЙ ТАНКЕР "SIG". ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "BAZA"

Атакованный морским беспилотником в Керченском проливе российский танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.

Источник: российские издания "РИА Новости" и "ТАСС"

Детали: В Морском спасательно-координационном центре "РИА Новости" сообщили, что атакованный морским дроном вблизи Крыма российский танкер получил пробоину, однако угрозы затопления судна нет.

По данным издания, экипаж остается на судне, никто не пострадал.

"ТАСС", сославшись Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ, уточнил, что пробоину танкер "SIG" получил в районе машинного отделения.

"Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Судно на плаву. К нему было направлено судна Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс"", – пишет издание.

Раньше российский Telegram-канал "Baza" опубликовал фотографии изнутри поврежденного танкера.

Что этому предшествовало:

  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
  • На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
  • Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
  • Не зафиксировано разлива топлива с танкера, утверждают российские медиа.

Темы: РосcияКрымбеспилотники
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