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Атака морского дрона на российский танкер: у судна – пробоина

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 07:42
Атака морского дрона на российский танкер: у судна – пробоина
РОССИЙСКИЙ ТАНКЕР "SIG". ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "BAZA"

Атакованный морским беспилотником в Керченском проливе российский танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.

Источник: российские издания "РИА Новости" и "ТАСС"

Детали: В Морском спасательно-координационном центре "РИА Новости" сообщили, что атакованный морским дроном вблизи Крыма российский танкер получил пробоину, однако угрозы затопления судна нет.

По данным издания, экипаж остается на судне, никто не пострадал.

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"ТАСС", сославшись Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ, уточнил, что пробоину танкер "SIG" получил в районе машинного отделения.

"Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Судно на плаву. К нему было направлено судна Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс"", – пишет издание.

Раньше российский Telegram-канал "Baza" опубликовал фотографии изнутри поврежденного танкера.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
  • На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
  • Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
  • Не зафиксировано разлива топлива с танкера, утверждают российские медиа.

Темы: РосcияКрымбеспилотники
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