Разведка Британии: Подбитый "Оленегорский горняк" стал крупнейшим поврежденным судном РФ после "Москвы"

Корабль "Оленегорский горняк", который был атакован 4 августа в порту Новороссийска, стал крупнейшим серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва", сообщает разведка Британии.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 5 августа, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Оленегорский горняк" часто перевозил военные и гражданские грузы из России в оккупированный Крым после повреждения Крымского моста из-за атак.

В ведомстве называют атаку на российский корабль "серьезным ударом" по Черноморскому флоту РФ, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы размещения в оккупированном Севастополе.

Дословно: "Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров является крупнейшим российским военным кораблем, серьезно поврежденным или уничтоженным после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года".

Справка: "Оленегорский горняк" – российский большой десантный корабль, построенный в польском Гданьске в 1976 году. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. В 2007 году считался лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.

Что предшествовало: В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.

Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".