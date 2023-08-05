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В Староконстантинове Хмельницкой области после атаки РФ повреждены дома, выбиты окна

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 22:40
В Староконстантинове Хмельницкой области после атаки РФ повреждены дома, выбиты окна
Автовокзал Староконстантинова 5 августа, фото: Старокостянтинів 24/7

В Староконстантинове Хмельницкой области во время воздушной тревоги в субботу вечером прозвучало около десяти взрывов, над городом виден дым, в некоторых районах выбиты окна.

Источник: Суспільне, Хмельницкая ОВА

Детали: Как рассказали Суспільному местные жители, в Староконстантиновской общине во время воздушной тревоги прозвучало около десяти взрывов.

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"Сейчас над городом виден дым, в некоторых районах взрывной волной выбило окна, в частности на местном автовокзале", - сообщает издание.

Позже Хмельницкая ОВА распространила комментарий первого заместителя председателя ОВА Сергея Тюрина о том, что в одной из общин области во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.

По его словам, взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

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Что предшествовало: Во время ракетной атаки в субботу Воздушные силы сообщали, что "Кинджалы" движутся в направлении Староконстантинова.

Позже об ударе по Хмельницкой области сообщил президент Владимир Зеленский.

Темы: Хмельнитчинавойна
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