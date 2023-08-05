Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне били по "Мотор Сичи" и по Хмельницкой области – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 21:14
Россияне били по Мотор Сичи и по Хмельницкой области – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Россияне в субботу вечером наносили удары по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Дословно: "Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "Калибры".

Били по "Мотор Сичи" и по нашей Хмельницкой области.

Реклама:

Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны".

Детали: Зеленский отметил, что, сколько бы ни было таких российских атак, "все равно они врагу ничего не дадут".

"Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, или кризисами, или любым запугиванием. Буквально каждая неделя добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В субботу вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска россиянами крылатых ракет, а также "Кинжалов".

В Запорожье раздавались взрывы, впоследствии стало известно о ракетном ударе по окрестностям города.

Также взрывы слышали в Хмельницкой и Житомирской областях.

Темы: ЗеленскийЗапорожьеХмельнитчинаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – СМИ

Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал

Бывший полицейский организовал масштабный наркотрафик на Киевщине - СБУ

Россияне безуспешно идут в наступление на 5 направлениях, атаки возле Урожайного захлебываются – Генштаб

Вблизи Японии прошли 11 военных кораблей Китая и России

фотоХарлан: "Россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!"

Все новости...
Россияне ударили по окрестностям Запорожья
Россияне атаковали Украину "Кинжалами"
В Хмельницкой и Житомирской областях слышали взрывы - СМИ
В Росморречфлоте рассказали о состоянии танкера после атаки дрона
Последние новости
04:40
фото, видеоБПЛА снова атаковали Москву: повреждено здание "Экспоцентра"
03:49
Победа наступит, когда РФ полностью уберется из Украины – Госдеп США
03:21
Оккупанты за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения
02:47
Российские власти заявили о сбитии беспилотника над Белгородской областью
02:07
Посольство РФ проиллюстрировало "общие ценности" с Украиной фотографией антивоенного марша
01:23
Запорожье предупредили о ракетной опасности: возможны пуски С-300
00:59
США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – СМИ
00:32
В России заявили, что морской дрон пытался атаковать корабли Черноморского флота
00:15
РФ активизировала тактическую авиацию вблизи фронта
23:55
обновленоИз-за взлета МиГа тревога по всей Украине длилась более двух часов
Все новости...
Реклама: