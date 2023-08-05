Россияне били по "Мотор Сичи" и по Хмельницкой области – Зеленский
Россияне в субботу вечером наносили удары по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении
Дословно: "Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "Калибры".
Били по "Мотор Сичи" и по нашей Хмельницкой области.
Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны".
Детали: Зеленский отметил, что, сколько бы ни было таких российских атак, "все равно они врагу ничего не дадут".
"Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, или кризисами, или любым запугиванием. Буквально каждая неделя добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", - сказал он.
Что предшествовало: В субботу вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска россиянами крылатых ракет, а также "Кинжалов".
В Запорожье раздавались взрывы, впоследствии стало известно о ракетном ударе по окрестностям города.
Также взрывы слышали в Хмельницкой и Житомирской областях.