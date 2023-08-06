На "Родину-мать" установили трезубец
Воскресенье, 6 августа 2023, 07:30
Утром 6 августа на монументе "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного советского герба установили украинский герб.
Источник: Украинская правда
Детали: Трезубец доставили к монументу вечером 5 августа. Однако из-за невозможности закрепить герб в темное время суток, монтажные работы перенесли на утро.
Сегодня утром работы по установке герба на "Родину-мать" были завершены.
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Что предшествовало:
- Во вторник, 1 августа, с монумента "Родина-мать" полностью демонтировали советский герб.
- Полностью работы по замене герба на украинский трезубец должны завершиться ко Дню независимости, 24 августа.
Справка: "Родина-мать" - это самая высокая монументальная скульптура в Европе. Она была построена в 1981 году и расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" проводится в рамках проекта "Тризуб Батьківщини". Над ним начали работать еще с 2022 года.
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Предыстория:
- В июле 2022-го в "Дії" провели опрос. Тогда 85% респондентов поддержали замену герба СССР на украинский трезубец.
- Стоимость проекта "Тризуб Батьківщини" составляет 28 млн грн. Однако на его реализацию не привлекали государственных средств - все происходит за счет частных инвесторов и различных доноров.
- Недавно стало известно, что на "Родине-Мать" не только изменят герб на украинский тризум, но и переименуют сам монумент.