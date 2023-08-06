На "Родину-мать" установили трезубец

Утром 6 августа на монументе "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного советского герба установили украинский герб.

Источник: Украинская правда

ВСЕ ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Детали: Трезубец доставили к монументу вечером 5 августа. Однако из-за невозможности закрепить герб в темное время суток, монтажные работы перенесли на утро.

Сегодня утром работы по установке герба на "Родину-мать" были завершены.

Что предшествовало:

Во вторник, 1 августа, с монумента "Родина-мать" полностью демонтировали советский герб.

Полностью работы по замене герба на украинский трезубец должны завершиться ко Дню независимости, 24 августа.

Справка: "Родина-мать" - это самая высокая монументальная скульптура в Европе. Она была построена в 1981 году и расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" проводится в рамках проекта "Тризуб Батьківщини". Над ним начали работать еще с 2022 года.

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