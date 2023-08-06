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На "Родину-мать" установили трезубец

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 07:30
На Родину-мать установили трезубец
УСТАНОВКА ТРЕЗУБЦА НА "РОДИНУ-МАТЬ". ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Утром 6 августа на монументе "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного советского герба установили украинский герб.

Источник: Украинская правда

 
ВСЕ ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Детали: Трезубец доставили к монументу вечером 5 августа. Однако из-за невозможности закрепить герб в темное время суток, монтажные работы перенесли на утро.

 
 
 

Сегодня утром работы по установке герба на "Родину-мать" были завершены.

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Что предшествовало:

  • Во вторник, 1 августа, с монумента "Родина-мать" полностью демонтировали советский герб.
  • Полностью работы по замене герба на украинский трезубец должны завершиться ко Дню независимости, 24 августа.

Справка: "Родина-мать" - это самая высокая монументальная скульптура в Европе. Она была построена в 1981 году и расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" проводится в рамках проекта "Тризуб Батьківщини". Над ним начали работать еще с 2022 года.

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Предыстория:

  • В июле 2022-го в "Дії" провели опрос. Тогда 85% респондентов поддержали замену герба СССР на украинский трезубец.
  • Стоимость проекта "Тризуб Батьківщини" составляет 28 млн грн. Однако на его реализацию не привлекали государственных средств - все происходит за счет частных инвесторов и различных доноров.
  • Недавно стало известно, что на "Родине-Мать" не только изменят герб на украинский тризум, но и переименуют сам монумент.

Темы: КиевБатькивщина
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