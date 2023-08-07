Кабмин Шмыгаля вернул скандального монополиста времен Януковича на господряды

Кабмин под руководством премьера Дениса Шмигаля в 2021-2023 годах принял ряд решений, которые позволили скандальному производителю документов в 2000-х, бывшему консорциуму ЕДАПС монополизировать эту сферу снова.

Источник: материал УП "Монополия на "Украину". Как Шмигаль и его правительство пустили скандальный ЕДАПС зарабатывать миллиарды на документах"

Детали: Осенью 2021 года ЕДАПС начал активно появляться в государственных закупках. И двери ему открыли решения Кабмина, которые подписывал лично премьер Денис Шмигаль.

21 октября 2021 года правительство провело совещание. Тема – изготовление защищенных документов и использование мощностей полиграфкомбината "Украина". Из собственных источников УП получила протокол этого совещания.

Среди присутствовавших тогда числился советник премьера Сергей Стефурак. Собеседники УП в Кабмине указывали на него как на человека, который лоббировал ЕДАПС в правительстве.

В повестке дня Кабмина было несколько основных вопросов. Правительство хотело усовершенствовать паспорта, нотариальные бланки, документы для водителей – удостоверения и техпаспорта, а также акцизные марки. Все 4 "усовершенствования" в конце концов привели к новой монополии.

С первыми тремя пунктами государство разобралось быстро – на их рынок ЕДАПС зашел уже в течение несколько месяцев. И только нововведения на акциз затянулись до 2023-го.

Октябрьское совещание 2021 года было "учредительным". На ней премьер раздавал поручение: создать рабочую группу, наработать проекты решений. Однако далее был принят ряд конкретных решений, так или иначе игравших на руку монополии.

В частности, правительство изменило требования к паспортам, водительским удостоверениям и техпаспортам, ввело монополию на производство нотариальных бланков и вернуло голограмму на акцизную марку. Материалы для всех этих производств поставляет только компания "Полли-Сервис", которая принадлежит бывшему ЕДАПСу.

Самым производством занимается государственный полиграфкомбинат "Украина", топ-менеджмент которого, по данным УП, представляют люди, близкие к ЕДАПСу.

По подсчетам УП, вставший из пепла ЕДАПС за почти два года получил господряды только от полиграфкомбината на минимум 2,3 млрд гривен. Компания имела и других, но гораздо меньших государственных заказчиков.

Правительство и полиграфкомбинат в комментарии УП утверждают, что технологии, материалы и поставщиков изменили по инициативе Национального антикорбюро, чтобы избавиться от монополии компаний, якобы связанных с экс-руководителем комбината Максимом Степановым. А сами новшества позволили существенно увеличить доходы госбюджета.

НАБУ не стало комментировать "Украинской правде" этот вопрос, в частности, указывать, какие именно нововведения оно инициировало. А также не захотелось сообщать, расследует ли нынешние события на полиграфкомбинате.

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