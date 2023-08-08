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Саммит в Джидде показал рост разногласий Китая с Россией по войне в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 04:38
Саммит в Джидде показал рост разногласий Китая с Россией по войне в Украине – ISW
Флаги КНР и РФ. Фото GETTY IMAGES

Специалисты Института изучения войны (ISW) обращают внимание на то, что переговоры в Джидде показали усиление разногласий в вопросе войны между Китаем и Россией.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что все большее расхождение Китая с Россией по урегулированию для прекращения войны в Украине стало очевидным на переговорах в Джидде, Саудовская Аравия, 5-6 августа.

Эксперты обращают внимание: издание Financial Times сообщило, что китайские представители на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что [Китай] – это не Россия".

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Financial Times процитировало европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной".

Китайская делегация, как сообщается, выразила готовность принять участие в следующей встрече подобного формата, на которой, вероятно, также не будет России.

Российский инсайдерский источник утверждает, что Россия отвергла китайский мирный план из 12 пунктов по войне в Украине от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила во время переговоров в Саудовской Аравии – ред.), и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

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Эксперты подытоживают: сообщения с переговоров в Саудовской Аравии и инсайдерские заявления, если они соответствуют действительности, согласуются с предыдущими оценками ISW о том, что Китай не полностью солидарен с Россией в вопросе Украины и что отношения между Россией и Китаем не являются "партнерством без ограничений", как того желает Кремль.

Ключевые выводы ISW за 7 августа:

  • Украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта 7 августа.
  • Российские войска и оккупационная администрация продолжают пытаться смягчить последствия недавних украинских ударов по логистическим узлам вдоль ключевых российских наземных линий связи, соединяющих оккупированный Крым с оккупированной Херсонской областью.
  • Российское издание "Верстка" предположило, что Следственный комитет России и его глава Александр Бастрыкин непосредственно причастны к принудительной депортации украинских детей в Россию и принудительному привлечению украинских детей к российским программам военной подготовки.
  • Как сообщается, все большее расхождение Китая с Россией относительно любого урегулирования для прекращения войны в Украине стало очевидным на переговорах в Джидде, Саудовская Аравия, 5-6 августа.
  • Украинская делегация на переговорах в Саудовской Аравии представила мирный план из 10 пунктов, который, по сообщениям, включал призывы к глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности, экологической безопасности, гуманитарной помощи и освобождению пленных.
  • Украинские официальные лица сообщили, что 7 августа украинские и российские силы провели обмен военнопленными.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк, вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области 7 августа и достигли продвижения на отдельных направлениях.
  • Кремль продолжает пытаться представить себя как такого, который адекватно мобилизует российскую оборонно-промышленную базу для ведения длительной войны.
  • Российские оккупационные власти продолжают использовать выплаты матерям для принуждения украинского гражданского населения на оккупированных территориях к принятию российского гражданства и усиления социального контроля на оккупированных территориях.

Темы: РосcияКитайвойнаСаудовская Аравия
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