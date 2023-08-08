Россия убила в Украине 78 спасателей с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны от российских обстрелов в Украине погибли как минимум 78 спасателей, еще 280 получили ранения.

Источник: представитель ГСЧС Украины полковник Александр Хорунжий на брифинге в Military Media Center

Детали: По его словам, с начала широкомасштабного вторжения из-за обстрелов россиян во время ликвидации последствий ракетных ударов погибли 78 работников ГСЧС и 280 получили ранения.

Он отметил, что спасатели защищены международными конвенциями, поскольку не ведут боевых действий, а выезжают для спасения людей и оказания помощи.

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