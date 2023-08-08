Россия убила в Украине 78 спасателей с начала полномасштабной войны
Вторник, 8 августа 2023, 15:38
С начала полномасштабной войны от российских обстрелов в Украине погибли как минимум 78 спасателей, еще 280 получили ранения.
Источник: представитель ГСЧС Украины полковник Александр Хорунжий на брифинге в Military Media Center
Детали: По его словам, с начала широкомасштабного вторжения из-за обстрелов россиян во время ликвидации последствий ракетных ударов погибли 78 работников ГСЧС и 280 получили ранения.
Он отметил, что спасатели защищены международными конвенциями, поскольку не ведут боевых действий, а выезжают для спасения людей и оказания помощи.
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Что предшествовало:
- 7 августа в результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области погиб заместитель начальника ГСЧС области Андрей Омельченко, который прибыл на место попадания для спасения людей. Также получили ранения еще 7 сотрудников службы.
- В тот же день на Харьковщине в результате сброса бомб пострадали еще двое спасателей.