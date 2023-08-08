Местные власти призывают хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана
Черкасская областная военная администрация накануне еврейского нового года рекомендует хасидам воздержаться от посещения Умани 15-17 сентября, но принимает меры для усиления мер безопасности.
Источник: руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь: "Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России.
В то же время понимаем, что часть верующих, как и в прошлом году, все же решатся приехать. Поэтому совместно с городскими властями, сектором безопасности и обороны, всеми профильными службами уже работаем превентивно".
Детали: Табурец пишет, что меры безопасности будут усилены. Речь идет об оказании медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях.
Рош ха-Шана - еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.
Предыстория:
- В 2022 году в Умань на Рош ха-Шана приехали паломники, несмотря на предупреждение об опасности пребывания в Украине.
- Хасиды ежегодно съезжаются в Умань на могилу цадика Нахмана. Это место паломничества для хасидов со всего мира.