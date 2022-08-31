Паломництво хасидів в Умані: чи чекати вірян цього року?

До пандемії та до повномасштабного вторгнення щороку десятками тисяч хасиди з’їжджалися в Умань для святкування Рош га-Шана (Нового Року).

За останні 10 років найбільше паломників приїжджало у 2017 році – 40 тисяч.

Сьогодні, в умовах війни, їхнє паломництво під великим питанням та чи чекати вірян цього року?

Почнемо з лікнепу.

Чому хасиди прямують до Умані?

Хасиди – представники хасидизму. Таку назву має релігійно-містичний єврейський рух.

Він зародився у середині XVIII ст. на Поділлі з відгалуженнями на Галичині та Волині. Значна частина хасидів нині мігрувала в результаті двох Світових війн та низки громадянських конфліктів, та поствоєнної "боротьби з космополітизмом" у радянській імперії (де-факто – державного антисемітизму).

До хасидів нині належить певний відсоток євреїв-ортодоксів, котрі мешкають у Сполучених Штатах, Ізраїлі, Великобританії, Канаді.

Засновник цього руху Еліезер Баал-Шем-Тов жив в Україні. А цадик (верховний рабин-вчитель) Нахман, який поширював вчення, наприкінці життя переїхав жити до Умані. Він заповідав поховати себе в цьому місті, бо свого часу під час громадянського повстання, відомого нам з підручників як Коліївщина, тут було знищено чималу кількість євреїв.

У представників хасидизму існує повір’я, що святкування іудейського нового року – Рош га-Шана – має відбутися на могилі Вчителя, тоді рік буде щасливим та сповненим усіляких гараздів для вірянина. Саме тому хасиди в Умані з’являються кожного року.

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Як було в попередні складні роки?

У 2020 році попри заборону на в'їзд для іноземців через поширення коронавірусу, паломники намагалися будь-яким способом потрапити в Україну. Через це на кордонах України вишукувався ряд обурених паломників, яких не пустили до країни. Попри заборону та контроль держави, до Умані приїхало близько 3-5 тисяч вірян.

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2021 року приїзд єврейських паломників до Умані відбувався також на тлі побоювань щодо нової хвилі поширення COVID-19, а також на тлі посилення обмежень в самому Ізраїлі, що пов'язане з поширенням штаму Дельта.

Попри це, держава дозволила їм прибути до святого місця, яке прийняло близько 28 тисяч вірян.

Чи прибудуть паломники до України у 2022 році?

В Умані заборонили проведення масових заходів та обмежили доступ до місць паломництва на святкування Рош га-Шана, щоб уникнути можливих провокацій РФ за участю хасидів.

Про це заявляв голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він також наголосив, що будуть посилені заходи безпеки.

У МЗС Ізраїлю ще в липні закликали громадян не відвідувати Умань на святкування Рош га-Шана через загрозу ракетних ударів РФ. Звичайно, це не зупинило та не зупинить частину вірян.

Вже зараз, попри усі заборони, декілька тисяч вірян вже прибули в Умань. Більшість з них з'їхалися з різних куточків України, але є й ті, хто подолав тисячі кілометрів з усіх куточків планети.

Тож, попри усі загрози та заборони наступ нового 5783 року за юдейським календарем, хасиди все ж почнуть святкувати увечері неділі, 25 вересня.

За моїми підрахунками, цьогоріч в Умані очікується приблизно 5-10 тисяч вірян.

Звичайно, дехто все ж знайде спосіб обійти ці заборони. Так само як це було у 2020 році під час пандемії.

Олег Вишняков

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