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Москву снова атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что БпЛА сбили на подлете к городу

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 03:39
Москву снова атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что БпЛА сбили на подлете к городу
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что ночью 9 августа российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях Москвы два беспилотника.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе".

Детали: По словам мэра Москвы, пока нет информации о пострадавших в результате падения обломков, на месте работают экстренные службы.

Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео момента уничтожения одного из беспилотников в районе Минского шоссе под Москвой.

По данным "Shot", два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада и с юга.

"Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй – в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов – 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут", – пишет канал.

Позже российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило, что два беспилотника пытались атаковать объекты в Подмосковье, однако якобы были сбиты ПВО.

Что этому предшествовало:

  • Ночью 30 июля беспилотник попал в здание бизнес-центра "Москва-Сити" в столице РФ.
  • 1 августа беспилотники повторно атаковали "Москву-Сити".

Темы: Росcиябеспилотники
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