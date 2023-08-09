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Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 20:05
Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов
Анатолий Гунько. фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в получении взятки нардепа Анатолия Гунько с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Суд удовлетворил ходатайство следствия частично. Постановлено взять Гунько под стражу в зале суда.

Срок действия постановления суда - до 7 октября 2023 года.

При этом ВАКС уменьшил размер залога Гунько до 30 миллионов (САП ходатайствовала о 50 млн).

Защита нардепа ходатайствовала о домашнем аресте.

Предыстория:

  • Правоохранители сообщили о подозрении в получении взятки народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.
  • Силовики задокументировали преступную деятельность нардепа Гунько и разоблачили его с поличным во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Темы: взяткаСлуга народаАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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