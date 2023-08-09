Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов

Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в получении взятки нардепа Анатолия Гунько с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.

Источник: трансляция заседания суда

Детали: Суд удовлетворил ходатайство следствия частично. Постановлено взять Гунько под стражу в зале суда.

Срок действия постановления суда - до 7 октября 2023 года.

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При этом ВАКС уменьшил размер залога Гунько до 30 миллионов (САП ходатайствовала о 50 млн).

Защита нардепа ходатайствовала о домашнем аресте.

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