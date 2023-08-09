Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов
Среда, 9 августа 2023, 20:05
Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в получении взятки нардепа Анатолия Гунько с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.
Источник: трансляция заседания суда
Детали: Суд удовлетворил ходатайство следствия частично. Постановлено взять Гунько под стражу в зале суда.
Срок действия постановления суда - до 7 октября 2023 года.
При этом ВАКС уменьшил размер залога Гунько до 30 миллионов (САП ходатайствовала о 50 млн).
Защита нардепа ходатайствовала о домашнем аресте.
Предыстория:
- Правоохранители сообщили о подозрении в получении взятки народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.
- Силовики задокументировали преступную деятельность нардепа Гунько и разоблачили его с поличным во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.