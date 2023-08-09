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Врыв на подмосковном заводе: росСМИ пишут о 8 пропавших без вести, паблики − о 10 погибших

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 22:03
Врыв на подмосковном заводе: росСМИ пишут о 8 пропавших без вести, паблики − о 10 погибших
Скриншот из видео МЧС России

Российские СМИ сообщили, что после взрыва на военном заводе в Подмосковье 8 человек числятся пропавшими без вести, вместе с тем российские паблики сообщают, что под завалами нашли 10 погибших.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК, глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов и российские паблики в Telegram

Детали: О 8 пропавших без вести заявил Акулов. По его словам, пострадали 60 человек, одна женщина скончалась в реанимации.

Акулов также поспешил заверить, что под завалами погибшие не найдены.

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Однако Telegram-канал База сообщил о погибших. Сперва паблик написал, что под завалами нашли тела 10 человек, позже сообщение было отредактировано с формулировкой "нашли фрагменты тел, предположительно, 10 человек".

"База" подчеркивает, что есть "велика вероятность, что число погибших может вырасти до 15 и даже выше", так как завалы еще полностью не разобрали. 

 
Фото Из telegram-канала Astra

Также, по данным "Базы", российские следователи, помимо версии взрыва из-зан арушения промышленной безопасности и диверсии, также не исключают версию дрона.

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Предполагается, что БПЛА мог попасть в грузовик с порохом, приехавший на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв.

При этом сообщается, что рядом со складом, где произошел взрыв, находилась еще одна партия пороха в 4 тонны, и что она чудом не взорвалась.

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Темы: Росcиявзрывжертвы
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