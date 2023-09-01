Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico

Ожидается, что 10 американских танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что Украина получит первые десять единиц танков Abrams из 31 обещанного в середине сентября.

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Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст киевским войскам преимущество, необходимое для прорыва ожесточенной обороны России в изнурительном контрнаступлении.

По словам представителя Минобороны США, десять 70-тонных танков сейчас находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину.

"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - сказал представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл. Однако он отказался назвать конкретные сроки.

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Американские официальные лица надеются, что танки Abrams, когда они прибудут, помогут предоставить Украине преимущество в борьбе за возвращение территории.

Politico пишет, что группа украинских военных завершила программу подготовки на американских танках M1 Abrams.

Около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии, сообщил О'Доннелл.

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