Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Ожидается, что 10 американских танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября.
Источник: Politico со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что Украина получит первые десять единиц танков Abrams из 31 обещанного в середине сентября.
Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст киевским войскам преимущество, необходимое для прорыва ожесточенной обороны России в изнурительном контрнаступлении.
По словам представителя Минобороны США, десять 70-тонных танков сейчас находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину.
"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - сказал представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл. Однако он отказался назвать конкретные сроки.
Американские официальные лица надеются, что танки Abrams, когда они прибудут, помогут предоставить Украине преимущество в борьбе за возвращение территории.
Politico пишет, что группа украинских военных завершила программу подготовки на американских танках M1 Abrams.
Около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии, сообщил О'Доннелл.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден в январе подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams.
- США убирают некоторые чувствительные технологии из танков Abrams, которые планируют отправить в Украину, поскольку опасаются, что они могут попасть в руки армии РФ на поле боя.
- Украина получит более старую модификацию танков M1A1, а не A2.
- В мае министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени, тогда же должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них.