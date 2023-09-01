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В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 13:35
В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел резко осудило решение Нобелевского фонда пригласить российских и белорусских дипломатов на банкет по случаю вручения Нобелевских премий, отметив, что это усилит ощущение безнаказанности Кремля.

Источник: представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах".

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Детали: Николенко отметил, что это решение Нобелевского фонда объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Однако он указал на бесполезность таких действий.

По его словам, на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.

"В прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины. И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", – добавил Николенко.

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Что предшествовало:

  • Накануне Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме, в отличие от прошлого года, когда представителей посольств России и Беларуси не приглашали.
  • Как известно, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме после процесса номинирования, который держат в тайне в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.
  • Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Темы: Нобелевская премиявойнаРосcияБеларусь
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