В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии

Министерство иностранных дел резко осудило решение Нобелевского фонда пригласить российских и белорусских дипломатов на банкет по случаю вручения Нобелевских премий, отметив, что это усилит ощущение безнаказанности Кремля.

Источник: представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах".

Реклама:

Детали: Николенко отметил, что это решение Нобелевского фонда объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Однако он указал на бесполезность таких действий.

По его словам, на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.

"В прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины. И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", – добавил Николенко.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: