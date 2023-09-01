Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 13:35
В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел резко осудило решение Нобелевского фонда пригласить российских и белорусских дипломатов на банкет по случаю вручения Нобелевских премий, отметив, что это усилит ощущение безнаказанности Кремля.

Источник: представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах".

Реклама:

Детали: Николенко отметил, что это решение Нобелевского фонда объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Однако он указал на бесполезность таких действий.

По его словам, на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.

"В прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины. И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", – добавил Николенко.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Накануне Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме, в отличие от прошлого года, когда представителей посольств России и Беларуси не приглашали.
  • Как известно, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме после процесса номинирования, который держат в тайне в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.
  • Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Темы: Нобелевская премиявойнаРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Нобелевская премия
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Александра Матвийчук: Люди, которые совершали преступления своими руками, не должны спрятаться за абстрактным Путиным
Не фронтом единым. Вспоминаем победы Украины в 2022 году: от Нобелевской премии и "Страны года" до борща
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: