В МЗС пояснили, чому послам РФ та Білорусі не місце на врученні Нобелівської премії

Міністерство закордонних справ різко засудило рішення Нобелівського фонду запросити російських і білоруських дипломатів на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій, зазначивши, що це підсилить відчуття безкарності Кремля.

Джерело: речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах".

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Деталі: Ніколенко зазначив, що це рішення Нобелівського фонду пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Однак він вказав на марність таких дій.

За його словами, на подібне рішення у Кремлі відреагують лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами.

"Минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", – додав Ніколенко.

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