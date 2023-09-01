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Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 14:10
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Фото: УП

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что среди тех, кто принимает решения в России, почти нет людей, выступающих за продолжение войны.

Источник: Буданов в интервью "ТСН"

Прямая речь: "В России среди тех, кто реально принимает решения, тех кто выступает за войну в прямом смысле остались единицы. Все понимают это крах и, что чем быстрее это завершить, тем лучше".

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Детали: Буданов также рассказал, что для Украины хорошо, когда в России снимают с должностей чиновников и военных, которые рассказывают о реальной ситуации.

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Темы: РосcиявойнаБуданов
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