Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что среди тех, кто принимает решения в России, почти нет людей, выступающих за продолжение войны.

Источник: Буданов в интервью "ТСН"

Прямая речь: "В России среди тех, кто реально принимает решения, тех кто выступает за войну в прямом смысле остались единицы. Все понимают это крах и, что чем быстрее это завершить, тем лучше".

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Детали: Буданов также рассказал, что для Украины хорошо, когда в России снимают с должностей чиновников и военных, которые рассказывают о реальной ситуации.

Предыстория:

Также в интервью Буданов рассказал, что Россия доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, но использовать их не получится.

Буданов считает, что Россия захочет реванша после проигрыша в войне против Украины, это может произойти через 10 лет.