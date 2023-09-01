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Проверка ВВК: Данилов говорит, что имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют

Валентина РоманенкоПятница, 1 сентября 2023, 18:33
Проверка ВВК: Данилов говорит, что имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют
фото: ArmyInform

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что имена врачей, которые выписывали фальшивые документы о непригодности к военной службе, и уклонистов, которым их выдавали, будут обнародованы.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас нет публичного акцента... Но если соответствующие органы докажут, что было совершено преступление, то все фамилии, имя, отчество всех этих врачей будет обязательно известно. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Давайте наберемся терпения и увидим результаты этой работы...

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Дело в том, что они не утруждались... почти в 90% случаев (по оформлению инвалидности -ред.) был один и тот же диагноз... Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден - ему нечего пугаться. Спокойно будет проведена документация, если вы находились в стационаре, до этого болели.

Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло, может вам нужна помощь".

Детали: Отвечая на вопрос, кто уполномочен проверить, как было анонсировано Офисом президента, все решения ВВК, начиная с 24 февраля 2022 года, по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями, Данилов сказал, что право проверять ВВК имеет Офис омбудсмена. Через две-три недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", - сказал Данилов.

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Напомним, что накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что проверки ВВК его организация начала еще с октября 2022 года.

В то же время, как объясняют УП специалисты, причастные к формированию решения СНБО, согласно законодательству, омбудсмен проверяет деятельность ВЛК в контексте соблюдения прав человека, но не правомерность принятых комиссией решений.

Решением СНБО предусмотрено создание специальных рабочих групп при министерствах, других центральных органах исполнительной власти и областных военных администрациях по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности о признании непригодности к военной службе, принятых в период с 24 февраля 2022 года.

Соответствующие рабочие группы должны осуществить проверку правомерности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий, в частности проверить причинную связь заболеваний, травм, наличие подтверждающих медицинских документов, соответствующих результатов анализов, других документов на основании которых принято решение.

В случае выявления фактов установления лицу инвалидности (МСЭК) или признания военнообязанного непригодными/ограниченно годными (ВВК) безосновательно, рабочие группы должны инициировать их пересмотр в установленном порядке.

В отдельных случаях, при выявлении существенных нарушений при принятии решений (например определение статуса без каких-либо подтверждающих документов), рабочие группы должны информировать правоохранительные органы о наличии оснований для привлечения виновных в принятии неправильного решения и незаконной выдачи документов об инвалидности, к ответственности согласно законодательству.

Темы: Военное положениеСНБО
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